02 Aralık 2020 Çarşamba 21:39 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı dizisinde Turgut Uyar fırtınası
TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Masumlar Apartmanı'nda ünlü şair Turgut Uyar'ın ‘Göğe Bakma Durağı' şiiri okundu.
Usta oyuncu Metin Coşkun’un yorumladığı şiir ‘Masumlar Apartmanı’ izleyicisini ekran başına kilitledi. Ezgi Mola’nın oynadığı Safiye ile Tansel Öngel’in canlandırdığı Naci’nin gençlik şiiri olarak ekrana yansıyan bölüm, Twitter’da Trend Topic oldu. Seyirci şiir hakkında internette araştırma yaptı.
İŞTE O ŞİİR
‘Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Durma kendini hatırlat
Durma göğe bakalım’