Masumlar Apartmanı dizisinde Turgut Uyar fırtınası

Usta oyuncu Metin Coşkun’un yorumladığı şiir ‘Masumlar Apartmanı’ izleyicisini ekran başına kilitledi. Ezgi Mola’nın oynadığı Safiye ile Tansel Öngel’in canlandırdığı Naci’nin gençlik şiiri olarak ekrana yansıyan bölüm, Twitter’da Trend Topic oldu. Seyirci şiir hakkında internette araştırma yaptı.

İŞTE O ŞİİR

‘Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım’

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