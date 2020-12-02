Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay kadın cinayetlerine duyarsız kalmadı

Kefaret dizisi ile ekranlara dönüş yapan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım ile takdir topladı. Toplumun kanayan yarası kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşım ile isyanını dile getiren oyuncu dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşım...

Nurgül Yeşilçay, bu sezon Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan Kefaret dizisinde rol alıyor. Fox TV'nin iddialı yapımları arasında gösterilen yeni dizisi Kefaret izleyiciden tam not aldı. Dizide Zeynep karakterine hayat veren başarılı oyuncu, ilk bölümdeki performansı ile yine göz doldurdu.

Fox Tv'de pazar akşamları yayınlanan ve izleyici tarafından beğenilen dizide Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimler başrollerde yer alıyor.

Kefaret dizisinde Zeynep Öğretmen karakterine Nurgül Yeşilçay hayat verirken Mert Fırat da Sinan Komiser olarak karşımıza çıkıyor.

Nurgül Yeşilçay yeni dizisi Kefaret'te her şeyini bir anda kaybeden bir müzik öğretmenini canlandırıyor. Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir demeçte, rolü ile ilgili korkusundan son dakikaya kadar çalışamadığını belirtmiş ve şu ifadeyi kullanmıştı:

Çok ağır bir durum. O durumun içine ne kadar geç girersem o kadar iyi diye düşündüm. Çünkü normal hayatımı çok etkileyecekti. O yüzden rolüme son 15 gün kala çalışmaya başladım