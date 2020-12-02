Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz isim... İlayda Çevik 'Balca' karakteriyle ekranlara dönüyor
Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı cumartesi akşamlarının iddialı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. İşte o isim... Fenomen dizide İlayda Çevik, Balca rolü ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
Fox Tv'nin başarılı yapımlarından cumartesi akşamlarının yıldızı Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, fenomen dizi Sen Çal Kapımı'ya sürpriz bir isim geliyor. Başarılı oyuncu İlayda Çevik sevilen dizide Balca karakterini canlandıracak.
Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu yapımda, İlayda Çevik, Balca karakteri ile ekranlara dönüyor.
Fox TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Bige Önal ve Anıl İlter gibi ünlü isimler bulunuyor. Dizi de Hande Erçel Eda Yıldız karakterine hayat verirken Kerem Bürsin de Serkan Bolat'ı canlandırıyor.