Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları vermeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanan 13. bölümde sırlar bir bir ortaya çıkarken Safiye'nin Naci hakkında öğrendiği gerçek şok etkisi yaratacak. Reyting rekorları kıran ve her salı TRT 1'de yayınlanan dizi Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 13. son bölüm izleme linki haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kim? Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi Hasibe kim? Açelya Devrim İlhan kaç yaşında, kimdir?

İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.