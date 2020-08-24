MasterChef'te dün kim elendi? 23 Ağustos MasterChef'te ilk elenen kim oldu?
MasterChef Türkiye'nin ilk eleme oyunu dün akşam oynandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giden son iki isim belli olmuştu. Toplamda 6 yarışmacı dün akşam elenmemek için mücadele etti. Eleme finali iki etaplı olarak oynandı. İlk etapta başarılı olan 3 isim elenmekten kurtuldu. En az başarılı olan 3 yarışmacı ise bir final daha oynadı. Bu etapta en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı elendi.
MasterChef Türkiye'de kıyasıye rekabet devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli oldu. Kırmızı takımdan 4, Mavi takımdan ise 2 yarışmacı eleme potasından çıkabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme finali iki etaplı oldu. En az başarılı olan 3 yarışmacı bir final daha oynadı. Peki, MasterChef'te dün kim elendi?
MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Sedat oldu. Sedat'ın tabağı jüri üyeleri tarafından daha az beğenildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Eleme potasına giren isimler Eray, Esra, Celal, Sedat, Ayyüce ve Duygu olarak sıralanmıştı.
AYYÜCE VE DUYGU DOSTLUĞU BİTTİ
Ayyüce'nin dün Duygu'yu eleme potasına sokmasının üzerine Ayyüce ve Duygu arasındaki dostluk bitti. Ayyüce, Duygu'yu potaya yazdıktan sonra yeni bir insanla tanıştığını ve söylenmeyecek sözler duyduğunu ifade etti. Duygu ise "Ayyüce'yi burda tanıdım, burda bırakıyorum." dedi.