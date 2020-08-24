MasterChef'te dün kim elendi? 23 Ağustos MasterChef'te ilk elenen kim oldu?

MasterChef Türkiye'de kıyasıye rekabet devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli oldu. Kırmızı takımdan 4, Mavi takımdan ise 2 yarışmacı eleme potasından çıkabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme finali iki etaplı oldu. En az başarılı olan 3 yarışmacı bir final daha oynadı. Peki, MasterChef'te dün kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Sedat oldu. Sedat'ın tabağı jüri üyeleri tarafından daha az beğenildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Eleme potasına giren isimler Eray, Esra, Celal, Sedat, Ayyüce ve Duygu olarak sıralanmıştı.

AYYÜCE VE DUYGU DOSTLUĞU BİTTİ

Ayyüce'nin dün Duygu'yu eleme potasına sokmasının üzerine Ayyüce ve Duygu arasındaki dostluk bitti. Ayyüce, Duygu'yu potaya yazdıktan sonra yeni bir insanla tanıştığını ve söylenmeyecek sözler duyduğunu ifade etti. Duygu ise "Ayyüce'yi burda tanıdım, burda bırakıyorum." dedi.

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