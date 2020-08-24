Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,366
  • 8,7216
  • 461.202
  • 1117.13
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef'te dün kim elendi? 23 Ağustos MasterChef'te ilk elenen kim oldu?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:14 | Son Güncelleme:

MasterChef'te dün kim elendi? 23 Ağustos MasterChef'te ilk elenen kim oldu?

MasterChef'te dün kim elendi" 23 Ağustos MasterChef'te ilk elenen kim oldu"

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme oyunu dün akşam oynandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giden son iki isim belli olmuştu. Toplamda 6 yarışmacı dün akşam elenmemek için mücadele etti. Eleme finali iki etaplı olarak oynandı. İlk etapta başarılı olan 3 isim elenmekten kurtuldu. En az başarılı olan 3 yarışmacı ise bir final daha oynadı. Bu etapta en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı elendi.

MasterChef Türkiye'de kıyasıye rekabet devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli oldu. Kırmızı takımdan 4, Mavi takımdan ise 2 yarışmacı eleme potasından çıkabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Eleme finali iki etaplı oldu. En az başarılı olan 3 yarışmacı bir final daha oynadı. Peki, MasterChef'te dün kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Sedat oldu. Sedat'ın tabağı jüri üyeleri tarafından daha az beğenildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Eleme potasına giren isimler Eray, Esra, Celal, Sedat, Ayyüce ve Duygu olarak sıralanmıştı.

AYYÜCE VE DUYGU DOSTLUĞU BİTTİ

Ayyüce'nin dün Duygu'yu eleme potasına sokmasının üzerine Ayyüce ve Duygu arasındaki dostluk bitti. Ayyüce, Duygu'yu potaya yazdıktan sonra yeni bir insanla tanıştığını ve söylenmeyecek sözler duyduğunu ifade etti. Duygu ise "Ayyüce'yi burda tanıdım, burda bırakıyorum." dedi.

MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef eleme adayı Ayyüce kaç yaşında?

MasterChef Celal kimdir? MasterChef Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin açıklama
Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim
MHP lideri Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Bakan Ersoy canlı yayında açıladı: 11 milyar dolarlık geliri geçeriz!
Bakanlar, Giresun'da sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı

Bakanlar, Giresun'da sel bölgesinde mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştı

Lokman Hekim'in şifa kaynağı dediği besin kızılcı&#

Lokman Hekim'in şifa kaynağı dediği besin kızılcığın faydaları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

Suçluların garip sabıka fotoğrafları

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!

23 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!