Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,372
  • 8,7305
  • 461.736
  • 1116.29
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Ayyüce kaç yaşında?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:18 | Son Güncelleme:

MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Ayyüce kaç yaşında?

MasterChef Ayyüce kimdir" MasterChef 2020 yarışmacısı Ayyüce kaç yaşında"

MasterChef yarışmacısı Ayyüce Kamit, bu senenin iddialı isimleri arasında yer alıyor. İlk hafta Kırmızı takımın kaptanı olarak yarışan Ayyüce, kaybedilen dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giden isimlerden biri oldu. Ayyüce, dün akşam eleme potasından çıkan isimler arasında yer aldı.

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Ayyüce, ilk haftanın eleme potasına giden isimleri arasında yer alıyor. Ayyüce aynı zamanda Kırmızı takımın kaptanı. Mavi takımın kaptanı olan Tanya, karşı takımın kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Ayyüce bireysel dokunulmazlığı alan Serhat tarafından potaya gönderildi. Ayyüce eleme potasından çıkan yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir? 

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.

3'lü elemeleri geçmeyi başaran isimler arasında yer alan Ayyüce, final turunda başarılı bir tabak çıkararak 16 kişilik ana kadroda yer almayı başardı. Ayyüce, ilk haftanın Kırmızı takım kaptanı oldu.

Eleme potasına gidecek bir ismi belirlemek zorunda kalan Ayyüce, en yakın arkadaşı Duygu'yu söyledi. Duygu ise, bu davranışı sonrasında Ayyüce olan arkadaşlığını bitirdi.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin açıklama
Plazma tedavisiyle hayata tutundu: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim
MHP lideri Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı stratejik gücümüze de güç katacaktır
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Bakan Ersoy canlı yayında açıladı: 11 milyar dolarlık geliri geçeriz!
İstanbul'da hem kendilerini hem de sürücülerin canını tehlikeye attılar! Makas terörü kamerada

İstanbul'da hem kendilerini hem de sürücülerin canını tehlikeye attılar! Makas terörü kamerada

Dünyanın en ilginç deprem efsaneler

Dünyanın en ilginç deprem efsaneler

En inatçı sivilceleri yok eden besinler

En inatçı sivilceleri yok eden besinler

Margarinin zararları nelerdir?

Margarinin zararları nelerdir?