MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Ayyüce kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Ayyüce, ilk haftanın eleme potasına giden isimleri arasında yer alıyor. Ayyüce aynı zamanda Kırmızı takımın kaptanı. Mavi takımın kaptanı olan Tanya, karşı takımın kaptanı olarak Ayyüce'yi seçmişti. Ayyüce bireysel dokunulmazlığı alan Serhat tarafından potaya gönderildi. Ayyüce eleme potasından çıkan yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, MasterChef Ayyüce kimdir?

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor.

3'lü elemeleri geçmeyi başaran isimler arasında yer alan Ayyüce, final turunda başarılı bir tabak çıkararak 16 kişilik ana kadroda yer almayı başardı. Ayyüce, ilk haftanın Kırmızı takım kaptanı oldu.

Eleme potasına gidecek bir ismi belirlemek zorunda kalan Ayyüce, en yakın arkadaşı Duygu'yu söyledi. Duygu ise, bu davranışı sonrasında Ayyüce olan arkadaşlığını bitirdi.