MasterChef Celal kimdir? MasterChef Celal Sarıgül kaç yaşında, nereli?

MasterChef Celal, ilk haftada eleme potasına giren isimler arasında yer alıyor. Yarışmaya Kıbrıs'tan katılan Celal, iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Son dokunulmazlık oyununda başarılı olan tabakta da emeği bulunan Celal, eleme potasından çıkabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Celal, yarışmanın 2. haftasında kalmaya hak kazandı.

MASTERCHEF CELAL KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacısı Celal Sarıgül 1994’de doğmuştur. Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Celal Sarıgül aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ sözleriyle iddiasını ortaya koydu.