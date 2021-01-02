MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? Serhat Doğramacı nereli, evli mi?

Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında finale kalan isimler arasında. Büyük ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef'te 2 Ocak 2020 ile 3 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan final yarışmasında son ikiye kalan Serhat Doğramacı'nın kıyasıya yarışı devam edecek. Finale saatler kala google aramalarında "MasterChef Serhat kimdir, kaç yaşında neleri?" sorularına yanıt aranıyor...



MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor.

Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.

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