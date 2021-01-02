MasterChef 2020 şampiyonu kim olacak? MasterChef Türkiye finale kimler kaldı, ödül olarak ne verilecek?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te 2020 sezonunun kazananı için geri sayım başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te bu hafta sonu final heyecanı yaşanacak. Finale kalan iki isim Serhat ve Barbaros'un kıyasıya mücadeleleri sonrası gün sonu şeflerin vereceği puanlara göre MasterChef 2020 şampiyonu seçilecek.



Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda olduğu ve haftalardır büyük keyifle seyredilen yarışmada büyük final geldi! MasterChef Serhat mı, Barbaros mu, kim birinci olacak?

MasterChef büyük finali 3 Ocak Pazar akşamı ekranlara gelecek. Serhat ve Barbaros finalinde şampiyon belli olacak.



MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve büyük final iki gün sürecek. İlk gün, 2 Ocak Cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef'e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar.



Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek. 3 Ocak Pazar günü ise iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak.



Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak. Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.



MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ÖDÜL NE OLACAK?

İlk iki dönemde master chef yani usta şef olmayı başaran isimler 100 bin TL para ödülü kazandı.

2019’da ise yine şampiyon için para ödülü beklenirken para ödülü son model araba ile değiştirildi. Yani masterchef para ödülü ne kadar olacak diye merak edilirken 2019 şampiyonu bir sürprizle karşılaştı ve Fiat Dolce Vita sahibi oldu.

MasterChef 2020 ödülü için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.