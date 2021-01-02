MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu nereli, evli mi?
MasterChef Barbaros Yoloğlu, yarışmanın finalinde ilk ikiye giren isimler arasında bulunuyor. Final için geri sayım başlarken MasterChef'te seçilen en iyi iki yarışmacı finalde kozlarını paylaşıyor olacak. İki finalist arasında dikkat çeken isimler arasında yer alan Barbaros Yoloğlu'nun hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Barbaros Yoloğlu, MasterChef Türkiye 2020 yılında finale kalan ve yaptığı yemeklerle başarısını kanıtlanmış isimler arasında. İki finalist arasında yılın şampiyonu seçilecek olan MasterChef Türkiye'de Barbaros Yoloğlu'nun son durumu merak ediliyor. MasterChef birincisi henüz belirlenmemişken, yarışmada kıyasıya mücadele veren Barbaros Yoloğlu'nun kimdiri, yaşı ve hayat hikayesi araştırılan konular arasında.
MasterChef Türkiye 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu araştırılıyor. MasterChef 2020'de Serhat ile birlikte sın ikiye kalan Barbaros adını finalist olarak yazdırmayı başardı.
MASTERCHEF BARBOROS KİMDİR?
26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.