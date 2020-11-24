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  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in sonbahar sempatisine beğeni yağdı!
24 Kasım 2020 Salı 14:43 | Son Güncelleme:

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in sonbahar sempatisine beğeni yağdı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in sonbahar sempatisine beğeni yağdı!

Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu Aslıhan Güner, oyunculuk başarısı kadar fiziksel özellikleriyle de hayranlarından iltifatlar alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in sonbahar sempatisine beğeni yağdı..

Show Tv'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner dizide başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla da izleyicinin beğenisini kazandı.

Kış günlerine uygun paylaşımı ile göz dolduran oyuncu, mavi gözlerini öne çıkarttı. Birçok hayranı da “Dünya güzeli. Sonbaharın en güzel tonu” gibi yorumlarda bulundu.

İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı:

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