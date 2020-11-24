İyi Günde Kötü Günde'nin yıldızı Yasemin Allen'in kahküllü pozu!

Erken final yapan İyi Günde Kötü Günde dizisinin ünlü oyuncusu Yasemin Allen'in son halini takipçilerini ikiye böldü. Bu süreçte imajını da yenileme kararı alan oyuncu, kahküllü yeni saç modeliyle hayranlarının karşısına çıktı.

Kimi takipçileri bu halini eleştirse de kimileri de çok beğendiklerini belirten yorumlar yaptı. Akasya Asıltürkmen, “Kahkül pişmanlıktır isimli çalışma ama tabii bir Yasemin’e vız gelir tırısss gider” diye yorum bıraktı.

İşte Yasemin Allen'in o pozu:

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