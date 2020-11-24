Ceyda Ateş'in doğum öncesi son pozuna beğeni yağdı

Geçen sezon Çocuk dizisinde rol almak için Türkiye’ye dönüş yapan Ceyda Ateş, 3 yılın ardından yeniden dizi setlerinde görünmüştü. Dizinin finalinin ardından yeniden ABD’ye dönen oyuncu, sosyal medyadan hamile olduğunu açıklamıştı.

O dönemden bu günlere bir hayli zaman geçti. 9. ayı dolduran Ceyda Ateş, doğumdan hemen önce de son halini de paylaştı. Ünlü oyuncu, destekleri için de tüm hayranlarına teşekkür etti.

Ceyda Ateş, mesajında şöyle yazdı: 9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda. Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim.”

Ceyda Ateş’in mesajına yorum bırakan Didem Balçın, Pınar Altuğ ve Aybüke Pusat, bebeğin sağlıkla gelmesini dilediklerini belirttiler.

Buğra Toplusoy ile evli olan Ceyda Ateş, daha önce kızının ismini Talya koyacaklarını da açıklamıştı.