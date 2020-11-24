24 Kasım 2020 Salı 16:37 | Son Güncelleme:
Talia ne demek? Talia isminin anlamı nedir?
Kızı Talia'yı dünyaya getirecek olan oyuncu Ceyda Ateş doğumdan bir gün önce kamera karşısına geçti. Ateş, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var, çok heyecanlıyım. Beni neler bekliyor, merak ediyorum" dedi. Çift kızlarına Talia adını vermeye hazırlanıyor. Talia ne demek? Talia isminin anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
İki yıl önce iş adamı Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor. Kızlarına Talia adını verecek olan çiftten Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Talia ne demek? Talia isminin anlamı nedir? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.
TALİA NE DEMEK?
Talia isminin anlamı; Talih, şans ve kısmet olarak biliniyor.