İki yıl önce iş adamı Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor. Kızlarına Talia adını verecek olan çiftten Ceyda Ateş, doğumdan bir gün önce objektif karşısına geçti. Talia ne demek? Talia isminin anlamı nedir? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.

TALİA NE DEMEK?

Talia isminin anlamı; Talih, şans ve kısmet olarak biliniyor.

Ceyda Ateş'in doğum öncesi son pozuna beğeni yağdı