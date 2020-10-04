Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ açıkladı! 'Farklı bir Osman geliyor, ezberleri bozacağız'

Kuruluş Osman izleyicilerini ikinci sezonda büyük sürprizlerin beklediğini ifade eden Mehmet Bozdağ, “Yeni bir konsept kuruldu. Bu konsept doğrultusunda dekorlarda yenilenmeye gidildi. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Her karakterin kendine özel bir hikayesi var. İnşallah bu sezon çok farklı bir Osman geliyor. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık. Seyircimiz şaşıracak” dedi. Osman Bey rolündeki başrol oyuncusu Burak Özçivit’in rolüyle özdeşleştiğini belirten Bozdağ, “Burak o ruhu yaşıyor, herkese de hissettiriyor” ifadesini kullandı.

ERTUĞRUL DÖNÜYOR



Kayı Obası’nda dengelerin değişeceğini belirten Bozdağ “İlk sezon Osman’ın toyluğunu işlemiştik. Bu sezon Ertuğrul tekrar sahalara dönüyor. İhtiyar kurt geri dönüyor. Babanın gelmesiyle obada birçok denge değişiyor” sözleriyle sezon açılışı öncesi beklentileri zirveye taşıdı.

CÜNEYT ARKIN SETTEKİ AŞKI ARTIRDI



Dizinin kadrosuna katılan Cüneyt Arkın’la ilgili de konuşan Bozdağ, "O hayallerimizin kahramanı. Müthiş bir adam. Onun setlere dönmesi, aramıza katılması hepimizi heyecanlandırdı. Setteki aşkı artırdı. Motivasyon sağladı." dedi.

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