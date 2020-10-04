Uyanış: Büyük Selçuklu'nun Terken Hatun'u Hatice Şendil paylaştı! Sette koronavirüs testi

Buğra Gülsoy ve Ekin Koç gibi isimlerin rol aldığı ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinde Terken Hatun rolünü oynayan Hatice Şendil, koronavirüs önlemleri kapsamında önceki gün sette test yaptırdı. Belli aralıklarla ekibe ve oyunculara test yapıldığını söyleyen Hatice Şendil, o anlarını sosyal medyadan yayımladı. Yaptığı paylaşımla takipçilerini korkutan ünlü isim, ‘’Her şey yolunda. Aldığımız güvenlik önlemlerinin yanı sıra PCR testi yaptırıyoruz. Hepimizin güvenliği için. Hepimiz iyiyiz, çalışıyoruz’’ açıklamasını yaptı. Sette ayrıca her gün ateşlerinin ölçüldüğünü ve her yerde dezenfektan bulunduğunu söyleyen Hatice Şendil, kurallara uymak konusunda kimsenin taviz vermediğini ifade etti.

Oyuncu, dizide Melikşah'ın eşi Terken Hatun'u oynuyor.