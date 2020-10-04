İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi Merve Çağıran'dan yuva yıktı iddialarına yanıt! 'Beni rahatsız etmez'

Yakın zamanda eşinden ayrılan İsmail Hacıoğlu ile beraberlik yaşayan Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştiriler karşısında Çağıran, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” dedi.