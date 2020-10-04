04 Ekim 2020 Pazar 22:03 | Son Güncelleme:
İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi Merve Çağıran'dan yuva yıktı iddialarına yanıt! 'Beni rahatsız etmez'
Oyuncu Merve Çağıran, Karaköy'de bir mekandan arkadaşlarıyla birlikte çıkarken görüntülendi.
Yakın zamanda eşinden ayrılan İsmail Hacıoğlu ile beraberlik yaşayan Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştiriler karşısında Çağıran, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” dedi.