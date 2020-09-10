Kuruluş Osman dizisine dahil olan Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit yeni sezona hazır!

Başrollerinde Burak Özçivit’in oynadığı ‘Kuruluş Osman’ dizisinin ikinci sezonuna iki usta isim dâhil oluyor! Yıllardır ekranlardan uzak kalan Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit, yapım için kamera karşısına geçti. Aksakallar’ın reisi rolünü canlandıracak olan Cüneyt Arkın, tanıtımda Türk kültürünün güçlü simgelerinden olan şahinle poz verdi.

SÜRPRİZ İSİMLER KADRODA



Usta oyuncunun bu pozu da sosyal medyada, izleyiciler tarafından ilgi gördü. Tamer Yiğit’in ‘Kuruluş Osman’da hangi karakteri oynayacağı ise dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak. İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden diziye ayrıca Erkan Avcı, Seçkin Özdemir ve Seray Kaya gibi isimler de dahil oldu.

Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit’in rol aldığı dizinin sahneleri, önümüzdeki günlerde ekrana gelecek.

739. YILINDA DA UNUTULMADI



Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bugün başlayacak etkinliklerle anılacak. Her yıl eylülün ikinci haftasında Ertuğrul Gazi anısına Söğüt’te düzenlenen etkinliklerin 739’uncusu yarın ve 12 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler sınırlı sayıda katılımcıyla yapılacak.