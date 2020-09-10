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  • Ayça Ayşin Turan Arıza dizisindeki Halide karakteri için konuştu! 'Sabırsızlanıyor'
10 Eylül 2020 Perşembe 20:01 | Son Güncelleme:

Ayça Ayşin Turan Arıza dizisindeki Halide karakteri için konuştu! 'Sabırsızlanıyor'

Ayça Ayşin Turan Arıza dizisindeki Halide karakteri için konuştu! 'Sabırsızlanıyor'

‘Arıza' dizisiyle yeni sezonda ekranda olacak olan Ayça Ayşin Turan, yeni karakteri Halide'yi anlattı.

Yeni rolüyle hemen bağ kurabildiğini söyleyen Turan, “Halide’nin yaşadığı travma ve sonrasında ayakta durma mücadelesi, seçtiği yol beni Halide’ye bağladı. Hayatını insanları iyileştirmek üzerine adayan bir doktor olması beni heyecanlandırdı. Halide’nin bu dünya içerisindeki gelişimlerini, değişimlerini, çatışmalarını yaşamak için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. 

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