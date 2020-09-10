Ayça Ayşin Turan Arıza dizisindeki Halide karakteri için konuştu! 'Sabırsızlanıyor'

Yeni rolüyle hemen bağ kurabildiğini söyleyen Turan, “Halide’nin yaşadığı travma ve sonrasında ayakta durma mücadelesi, seçtiği yol beni Halide’ye bağladı. Hayatını insanları iyileştirmek üzerine adayan bir doktor olması beni heyecanlandırdı. Halide’nin bu dünya içerisindeki gelişimlerini, değişimlerini, çatışmalarını yaşamak için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.