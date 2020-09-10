Dilan Çiçek Deniz'den mesleği ile ilgili samimi itiraf! 'Oyunculukta zor günlerim oldu'

Dilan Deniz, ‘Mesleğinizle ilgili pes etmek zorunda kaldığınız bir dönem oldu mu?’ sorusuna, “Yaşadığım sıkıntılar oldu. Ama ailem ve ekibimle üstesinden geldim. Zor şeyler yaşadım gerçekten” dedi. İkili, oyuncu olmasaydınız hangi meslekte olursunuz sorusuna ise Dilan Deniz yazar derken Burak Deniz ise grafiker olmak istediğini söyledi.