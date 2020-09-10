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  • Dilan Çiçek Deniz'den mesleği ile ilgili samimi itiraf! 'Oyunculukta zor günlerim oldu'
10 Eylül 2020 Perşembe 19:45 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'den mesleği ile ilgili samimi itiraf! 'Oyunculukta zor günlerim oldu'

Dilan Çiçek Deniz'den mesleği ile ilgili samimi itiraf! 'Oyunculukta zor günlerim oldu'

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ‘Yarım Kalan Aşklar' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile Youtube programına katıldı.

Dilan Deniz, ‘Mesleğinizle ilgili pes etmek zorunda kaldığınız bir dönem oldu mu?’ sorusuna, “Yaşadığım sıkıntılar oldu. Ama ailem ve ekibimle üstesinden geldim. Zor şeyler yaşadım gerçekten” dedi. İkili, oyuncu olmasaydınız hangi meslekte olursunuz sorusuna ise Dilan Deniz yazar derken Burak Deniz ise grafiker olmak istediğini söyledi.

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