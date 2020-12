Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri olan Hasan Can Kaya, Konuşanlar adlı programı için All Star gösterisi yapacağını açıkladı. Tüm takipçileri Konuşanlar All Star ne zaman, nerede yapılacak? Konuşanlar All Star'a kimler katılacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

KONUŞANLAR ALL STAR NE ZAMAN?

Hasan Can Kaya'nın yaptığı açıklamalara göre eğer gerekli koşullar sağlanırsa 2021 Mayıs ayı gibi Konuşanlar All Star programının yapılması planlanıyor.

KONUŞANLAR ALL STAR NEREDE YAPILACAK?

Eğer şartlar sağlanırsa programın Harbiye'de görkemli bir şekilde yapılacağını duyurdu. Henüz bilet satışları başlamadı.

KONUŞANLAR ALL STAR'A KİMLER KATILACAK?

Hasan Can Kaya çıktığı bir programda en beğendiği 3 favori konuşmacıyı açıkladı. Bu isimler 8. bölümünden Fatih, 13. bölümden Musa ve 14. bölümdeki Oğuzhan.

Bu isimler Hasan Can Kaya'nın en favori 3 konuşanlar konuklarıdır. Eğer All Star programı çekilirse bu 3 ismin de programda yer alması bekleniyor.

