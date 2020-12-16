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  • Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir? Sultan San mesleği ne?
16 Aralık 2020 Çarşamba 19:48 | Son Güncelleme:

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir? Sultan San mesleği ne?

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir" Sultan San mesleği ne"

YouTube üzerindeki programı Konuşanlar ile son zamanlarda gündeme gelen Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San hakkında araştırmalar hız kazandı.Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sultan San'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

Sultan San, son olarak komedyen Hasan Can Kaya'nın sevilen programı "Konuşanlar" ile adından bahsedilen bir yönetmen olarak biliniyor. Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. İşte hakkında tüm merak edilenler...

SULTAN SAN KİMDİR?

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapmıştır. Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, genellikle BKM projelerinde yer almaktadır. Yer aldığı en çok bilinen projeler şu şekildedir:

Güldür Güldür Show

Güldüy Güldüy Çocuk Show

5er Beşer

İnsanlar Alemi

Can Dostlar

Konuşanlar

Hasan Can Kaya programda Sultan San'ın katkısını da bir röportajında şu sözlerle dile getiriyor. "Sultan'ın ısrarıyla benim yazdığım diğer projelerden birisi olan Konuşanlar'ı çekmeye karar verdik. Konuşanlar'ın tutmasının sebebi de format hem bizden, hem özgün. Biz de çok eğleniyoruz çekimlerde. O enerji de seyircilere geçiyor diye düşünüyorum." Sultan San ayrıca Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'nın da sevgilisidir.

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