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  • Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer etmişti, asıl bomba şimdi patladı!
16 Aralık 2020 Çarşamba 19:23 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer etmişti, asıl bomba şimdi patladı!

Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer etmişti, asıl bomba şimdi patladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Exxen platformu için YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Hasan Can Kaya ile anlaşığını duyurup bombayı patlatmıştı. Ancak asıl bomba şimdi patladı. Hasan Can Kaya Exxen'de dizi yapacak...

Acun Ilıcalı, 'Konuşanlar'ı hazırlayan Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer ettiğini duyurmuştu. Herkes Ilıcalı'nın 'Konuşanlar' programını transfer ettiğini düşünmüştü ancak asıl bomba şimdi patladı.

Birsen Altuntaş'ın tv100'deki haberine göre; Konuşanlar isimli youtube kanalıyla 1.7 milyon aboneye ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın tanıtımını yılbaşı gecesi yapacağı Exxen için dizi çekmeye hazırlanıyor. Projenin adı henüz belli olmadı.

Hasan Can Kaya Exxen'de dizi yapacak

Senaryo çalışmaları devam eden diziyi ise Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San yönetecek. Bir yandan da cast çalışmaları devam eden internet dizisinde kimlerin rol alacağı da merak edilmeye başlandı. 

Exxen'de ayrıca Şeref Bey, Sihirli Annem, Bu Benim Masalım, Dadı ve Hükümsüz gibi diziler de seyirciyle buluşacak.

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