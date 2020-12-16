Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer etmişti, asıl bomba şimdi patladı!

Acun Ilıcalı, 'Konuşanlar'ı hazırlayan Hasan Can Kaya'yı Exxen'e transfer ettiğini duyurmuştu. Herkes Ilıcalı'nın 'Konuşanlar' programını transfer ettiğini düşünmüştü ancak asıl bomba şimdi patladı.

Birsen Altuntaş'ın tv100'deki haberine göre; Konuşanlar isimli youtube kanalıyla 1.7 milyon aboneye ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın tanıtımını yılbaşı gecesi yapacağı Exxen için dizi çekmeye hazırlanıyor. Projenin adı henüz belli olmadı.

Hasan Can Kaya Exxen'de dizi yapacak

Senaryo çalışmaları devam eden diziyi ise Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San yönetecek. Bir yandan da cast çalışmaları devam eden internet dizisinde kimlerin rol alacağı da merak edilmeye başlandı.

Exxen'de ayrıca Şeref Bey, Sihirli Annem, Bu Benim Masalım, Dadı ve Hükümsüz gibi diziler de seyirciyle buluşacak.

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar Hasan Can Kaya nerelidir?