Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan yeni dizi müjdesi!

Sezonun en başarılı yapımlarından birisi de kuşkusuz tv8 ekranında Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisidir.. Binnur Kaya’nın muhteşem performansında, hikayeleri ile izleyicileri büyüleyen dizinin reyting performansı da oldukça iyi. Dizinin konuk oyuncularının ortaya koyduğu performans da ilk günden bu yana sürükleyici bir noktaya geldi.

Meliha karakterinin izleyicinin yüreğini yakan hikayesini Evrim Alasya çok başarılı bir performans ile izleyicisine sundu. Oyuncu, Meliha’nın yaşadıklarını, hislerini ekrana o kadar güzel yansıttı ki, diziden bu karakter ayrıldıktan sonra ciddi bir reyting düşüşü de yaşandı…

Şimdi Evrim Alasya yeni bir dizi projesi ile ekranda yer almaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Alasya’nın yanı sıra usta oyunculardan Demet Akbağ da projede başrolde bulunuyor.

Evrim Alasya ve Demet Akbağ gibi iki güçlü ismi buluşturan dizinin ismi ise Akrep olarak belirlendi. İrfan Şahin’in yapımcılığını üstlendiği Akrep dizisinin yayınlanacağı kanal ise Star TV olarak belirlendi.

Demet Akbağ 6 yıl aradan sonra dizi setlerine geri dönüyor