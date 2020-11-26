Demet Akbağ 6 yıl aradan sonra dizi setlerine geri dönüyor

Bir Demet Tiyatro isimli televizyon yapımında Lütfiye – Züleyha, Feriştah karakterleri ile yer alan usta oyuncu, sinemada ise sayısız projede bulundu. Televizyon programları da yapan Demet Akbağ, diziler konusunda ise hep seçici oldu. Uzun süreler dizilerde yer almadığı dönemler de yaşandı.

2013-2014 sezonunda yayınlanan Fırıldak Ailesi dizisindeki rolünden sonra uzun süre dizilere kapısını kapatan Akbağ, geçtiğimiz ay Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak ekrana dönüş yapmıştı. Şimdi ise ünlü oyuncunun yeni projesi ortaya çıktı.

Demet Akbağ, tam 6 yıllık aranın ardından yeniden dizi setlerine dönüş yapıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre oyuncu, Akrep isimli Star TV için hazırlıkları devam eden dizinin başrolünde yer alıyor.

Evrim Alasya’nın da dizide oynayacağı ve projenin arkasındaki ismin ise tanınmış televizyoncu İrfan Şahin olduğu belirtiliyor.

Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan yeni dizi müjdesi!