Kırmızı Oda dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak! Kırmızı Oda'da Alya'nın hikayesinde sona gelindi

TV8'in reyting rekorları kıran dizisi 'Kırmızı Oda', cuma günü 13. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diziye ise hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya'nın imajındaki büyük değişiklik damga vuracak.

Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıkacak..

Melisa Sözen’in başarılı bir oyunculuk sergilediği Alya karakteri, artık diziden ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Binnur Kaya’nın oynadığı Doktor Hanım onu evinde ziyaret etmiş ve her yana yayılan kasvetli köşkteki hayatını görmüştü.

Alya’nın hayatın içine katılması için onu yüreklendiren Doktor Hanım’ın tavsiyeleri sonrasında Alya’nın kendisine kıyafetler almak için bir mağazaya girdiği ve sonrasında da saçlarını kestirmek için bir kuaföre gittiği görülmüştü.

12. bölümün final sahnesindeki bu bölümün ardından bu hafta Alya’nın son halini göreceğiz. OGM Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Cem Karcı’nın yönetmenliğini yaptığı Kırmızı Oda dizisinde Alya’nın hikayesi bitiyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş da twitter hesabından yarın akşam ekrana gelecek olan 13. bölümde Alya’nın hikayesinin biteceği ve Melisa Sözen’in diziden ayrılacağını duyurdu.

Bu arada Melisa Sözen ile birlikte küçüklüğünü oynayan Nazlı Irmak Tanrıverdi ile annesi Süreyya’yı oynayan Cemre Melis Çınar da diziye veda edecel. Alya’nın geçmişi anlatılırken bu iki isim, müthiş oyunculuklarıyla büyük takdir topladılar.

Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya'dan yeni dizi müjdesi!