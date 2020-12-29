Kırmızı Oda 18. yeni bölüm fragmanı Tv8 izleyicisiyle buluştu! Kırmızı Oda oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

Kırmızı Oda dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda dizisinde, Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. TV8 ekranlarında her Cuma akşamı ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi 18. yeni bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyecek.



OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı görüntüleri izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Kırmızı Oda oyuncu kadrosun ve konusu



KIRMIZI ODA 18. BÖLÜM FRAGMANI

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Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım’la paylaşır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk’un ablası Rezzan (Münire Apaydın), Boncuk’un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk’un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye’nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz’le yeniden eski günlerine dönerler.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin ana ve yardımcı karakterleri haricinde her bölümde diziye eklenen ve birkaç bölüm oynadıktan sonra çıkan konuk oyuncularda bulunmaktadır.

Ana karakterler

Binnur Kaya - Doktor Hanım

Tülin Özen - Doktor Piraye

Burak Sevinç - Doktor Deniz

Meriç Aral - Doktor Ayşe

Yardımcı karakterler

Gülçin Kültür Şahin - Sekreter Tuna

Sezin Bozacı - Kafe Görevlisi Aynur

Baran Can Eraslan - Çaycı Hüseyin

Halit Özgür Sarı - Klinik Müdürü Murat

Konuk oyuncular

Sema Keçik (10-)

Burcu Kara (9)

Beyti Engin (9)

Celil Nalçakan (8-)

Nur Erkul (7-8)

Deniz Hamzaoğlu (7-)

Tansel Öngel (5)

Emre Kınay (5-6)

Hakan Meriçliler (5-)

Melisa Sözen (2-)

Evrim Alasya (1-7)

Salih Bademci (1-4)

Hande Doğandemir (1-4)

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