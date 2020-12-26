Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün eski eşini görenler şaşkına döndü! Hayat Bilgisi'nin yıldızı çıktı

Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Tülin Özen'in rol aldığı Kırmızı Oda dizisi kadrosuna Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz dahil. 25 Aralık cuma günü yayınlanan yeni bölümün ardından Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz'ün eski eşi gündem oldu.



Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde Kerem karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu öğrenildi.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazilidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul’dan, Bursa İnegöl’e taşınmışlar. İnegöl’de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa’nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç’ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, baş rollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı. 2010 yılından 2012 yılına kadar ATV’de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe’yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular ise Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin Tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Aslıhan Gürbüz, Temmuz 2011 yılında oyuncu Kerem Kupacı ile evlendi. Gani Müjde ve eşi Belma Canciğer’le tekne tatili yaparken tekne kaptanı Gani Müjde nikahlarını kıymıştır. Ocak 2014 de de boşandılar.

Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak karakterini canlandırmıştır.