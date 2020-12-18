Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kırmızı Oda 16. son bölümde neler yaşandı?

Kırmızı Oda dizisi yine nefes kesen bir bölüm ile ekrana geldi. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda dizisi 16. son bölümünde, Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi’nin evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Peki Kırmızı Oda 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?



Kırmızı Oda 16. son bölüm ekrana geldi. Kırmızı Oda'nın 17. yeni bölümü ise 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak.



KIRMIZI ODA 17. BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri ekrana gelmesiyle birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın yayına giren 16. son bölümünde beklenmedik olaylar yaşandı.



KIRMIZI ODA 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

16. Bölüm: Kırmızı Oda’nın son bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi’nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra’nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım’la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz’e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım’a açmak ister.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin ana ve yardımcı karakterleri haricinde her bölümde diziye eklenen ve birkaç bölüm oynadıktan sonra çıkan konuk oyuncularda bulunmaktadır.

Ana karakterler

Binnur Kaya - Doktor Hanım

Tülin Özen - Doktor Piraye

Burak Sevinç - Doktor Deniz

Meriç Aral - Doktor Ayşe

Yardımcı karakterler

Gülçin Kültür Şahin - Sekreter Tuna

Sezin Bozacı - Kafe Görevlisi Aynur

Baran Can Eraslan - Çaycı Hüseyin

Halit Özgür Sarı - Klinik Müdürü Murat

Konuk oyuncular

Sema Keçik (10-)

Burcu Kara (9)

Beyti Engin (9)

Celil Nalçakan (8-)

Nur Erkul (7-8)

Deniz Hamzaoğlu (7-)

Tansel Öngel (5)

Emre Kınay (5-6)

Hakan Meriçliler (5-)

Melisa Sözen (2-)

Evrim Alasya (1-7)

Salih Bademci (1-4)

Hande Doğandemir (1-4)