Kerem Bürsin'in Hande Erçel açıklamaları gündem oldu! Ünlü ikilinin yeni pozları hayranlarını adeta mest etti

Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin, Nişantaşı'nda set çıkışı görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, dizideki partneri Hande Erçel ve yılbaşı programı hakkında açıklamalarda bulundu. Hande Erçel ile bir derginin özel sayısı için kapak olan ünlü oyuncu, aşk yorumlarına bakın nasıl tepki verdi. Detaylar haberimizde...

YILBAŞI RUTİNİNİ AÇIKLADI



Yılbaşı planları için "Yılbaşı akşamı mecbur repo olacağız" diyen ünlü isim, köpeğiyle evde olduğunu dile getirdi. Yakışıklı oyuncu, genelde yılbaşı akşamları evde olduğundan kendisi için bir şey değişmediğini belirtti.

GÜZEL BİR ENERJİ YAKALADIK

Ünlü oyuncuya, Serkan karakterine hayat verdiği Hande Erçel'in ise Eda'yı canlandırdığı MF Yapım imzalı dizilerinin yaklaşık kırk ülkeye satışının gerçekleşeceği hatırlatıldı. Bu konu üzerine ekipçe mutlu olduklarını söyleyen Kerem Bürsin, "Bunları duymak hem motive ediyor hem de ekipçe hepimizi mutlu ediyor, çünkü sonuçta emeğinin karşılığını görmek güzel bir şey, Hande ile de güzel bir enerji yakaladık" açıklamasında bulundu.

AŞK YORUMLARINA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ



Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in Best of Hello özel sayısı için yaptıkları çekimlerdeki fotoğrafları yayınlandı. Çok beğenilen o pozlardan ilki işte karşınızda....

Gerçekten aşk ile bakılmış yorumlarının geldiğini belirten muhabire Kerem Bürsin, gülerek karşılık verdi.

Kerem Bürsin, verdikleri röportaj ve fotoğraflar için "Güzel bir dergi çekimi oldu" dedi.

O ZATEN ÇOK GÜZEL

Basın mensuplarının Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel tarafından dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetilmesinin hatırlatılması üzerine " Hande, Hande yani. O zaten çok güzel bir insan. O güzelliği de dışına yansıyor" ifadelerini kullandı.

