Kalp krizi sonucu yaşama veda eden Dilber Ay'ın hayatı sinemada!

Filmin senaryosunu Kamuran Süner yazdı Yapımcılığını Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin’in yapacağı filmin yönetmeni ve oyuncularının kimler olacağı temmuzda netleşecek. Filmin çekimleri başta özel olarak hazırlanan platolarda olmak üzere İstanbul’da yapılacak.