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  3. Kalp krizi sonucu yaşama veda eden Dilber Ay'ın hayatı sinemada!
16 Haziran 2020 Salı 23:42 | Son Güncelleme:

Kalp krizi sonucu yaşama veda eden Dilber Ay'ın hayatı sinemada!

Kalp krizi sonucu yaşama veda eden Dilber Ay'ın hayatı sinemada!

Geçen yıl kalp krizi sonucu yaşama veda eden ve söylediği içli türkülerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Dilber Ay'ın hayatı sinemaya uyarlanıyor.

Filmin senaryosunu Kamuran Süner yazdı Yapımcılığını Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin’in yapacağı filmin yönetmeni ve oyuncularının kimler olacağı temmuzda netleşecek. Filmin çekimleri başta özel olarak hazırlanan platolarda olmak üzere İstanbul’da yapılacak. 

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