Murat Yıldırım'dan hayranlarına bir jest daha geldi

Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına kıyafetini ve aksesuvarını kargo aracılığıyla gönderdi. Oyuncu daha önce de bir internet kullanıcısının isteği üzerine hayranının annesini takibe almıştı.

