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  3. Murat Yıldırım'dan hayranlarına bir jest daha geldi
17 Haziran 2020 Çarşamba 00:18 | Son Güncelleme:

Murat Yıldırım'dan hayranlarına bir jest daha geldi

Murat Yıldırım'dan hayranlarına bir jest daha geldi

Hayranlarına yaptığı sürprizlerle sık sık gündeme gelen oyuncu Murat Yıldırım'dan bir jest daha geldi.

Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda eşi İman Elbani ile paylaştığı bir fotoğrafındaki tişörtünü ve şapkasını beğendiğini söyleyen iki hayranına kıyafetini ve aksesuvarını kargo aracılığıyla gönderdi. Oyuncu daha önce de bir internet kullanıcısının isteği üzerine hayranının annesini takibe almıştı. 

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