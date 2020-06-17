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  3. Nuri Bilge Ceylan: Suçluluk duygusu nedeniyle kabul ettim
17 Haziran 2020 Çarşamba 00:39 | Son Güncelleme:

Nuri Bilge Ceylan: Suçluluk duygusu nedeniyle kabul ettim

Nuri Bilge Ceylan: Suçluluk duygusu nedeniyle kabul ettim

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanlığını üstlenen Nuri Bilge Ceylan, New York'ta yayımlanan Variety dergisine konuştu.

Ceylan, jüri üyeliğini kabul etme nedenini “Sadece medyada değil kendi çevremde de bu sorunun trajik boyutlarıyla sık sık karşı karşıya geldiğim hâlde bu konuda hiçbir şey yapmamam ya da yapamamamdan kaynaklanan suçluluk hissi ve bu sorunun ivediliği teklifi kabul etmemde kesinlikle rol oynadı. Bana bir şekilde bu soruna dikkat çekme ve bunu kayda değer bir efor sarf etmeden yapma şansı sunuldu” sözleriyle açıkladı.

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