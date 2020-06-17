Nuri Bilge Ceylan: Suçluluk duygusu nedeniyle kabul ettim

Ceylan, jüri üyeliğini kabul etme nedenini “Sadece medyada değil kendi çevremde de bu sorunun trajik boyutlarıyla sık sık karşı karşıya geldiğim hâlde bu konuda hiçbir şey yapmamam ya da yapamamamdan kaynaklanan suçluluk hissi ve bu sorunun ivediliği teklifi kabul etmemde kesinlikle rol oynadı. Bana bir şekilde bu soruna dikkat çekme ve bunu kayda değer bir efor sarf etmeden yapma şansı sunuldu” sözleriyle açıkladı.

