Johhny Depp'ten olaylı bir şekilde ayrılan Amber Heard, Ayasofya Camii'ne hayran kaldı! 'Kendimi şanslı hissediyorum'

Dünyaca ünlü oyuncu Johhny Depp’ten boşandıktan iftira davaları devam eden Amber Heard, İstanbul turuna devam ediyor. Tarihi yarımadayı gezdikten sonra Boğaz turuna çıkan oyuncu, önceki gün Ayasofya Camii’nden yeni bir fotoğraf paylaştı.

Özel bir rehber eşliğinde Ayasofya Camii’ni gezen 34 yaşındaki Heard, “Ayasofya’nın içinde yıllarca durup asla sıkılmazsınız. Ne kadar büyüleyici bir yer” diye yazdı. Ayasofya’nın bir süre önce ibadete açıldığını belirten Hear, “Ayasofya’yı görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.



Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırmıştı. Depp, kendisini eşine şiddet uygulamakla suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava açmıştı. Davanın duruşmaları devam ederken Amber Heard, stres atmak için Türkiye’ye geldi.

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