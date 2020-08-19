Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den minik hayranlarıyla hatıra fotoğrafı! 'Star bu yavru kuşlar'

Etrafını saran çocukların sevgisini geri çevirmeyen Ece, minik dostlarıyla birlikte bir de hatıra fotoğrafı çekti. Minik hayranlarıyla çekilmiş karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Ece “Şu anda setteyiz! 'Eda abla sen bizle fotoğraf koy' dediler, haklılar, pozlar benim kariyerim boyunca verdiğim pozların hepsinden iyi, star bu yavru kuşlar!” notunu düştü.

