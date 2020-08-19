19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:56 | Son Güncelleme:
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den minik hayranlarıyla hatıra fotoğrafı! 'Star bu yavru kuşlar'
‘Yasak Elma' dizisinden rol alan oyuncu Eda Ece, çekimler esnasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Etrafını saran çocukların sevgisini geri çevirmeyen Ece, minik dostlarıyla birlikte bir de hatıra fotoğrafı çekti. Minik hayranlarıyla çekilmiş karesini sosyal medya hesabından yayımlayan Ece “Şu anda setteyiz! 'Eda abla sen bizle fotoğraf koy' dediler, haklılar, pozlar benim kariyerim boyunca verdiğim pozların hepsinden iyi, star bu yavru kuşlar!” notunu düştü.