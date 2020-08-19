Burak Deniz'in Maraşlı dizisindeki partneri Alina Boz oldu

Burak Deniz’in başrolünü paylaşacağı ‘Maraşlı’ dizisinin kadın oyuncusu belli oldu. Tims&B’nin atv için çekeceği yapımda Burak Deniz’e genç yetenek Alina Boz eşlik edecek. Şu günlerde ‘Yarım Kalan Aşklar’ adlı dijital dizide Dilan Çiçek Deniz’le oynayan Burak Deniz’in ‘Maraşlı’ da ise genç yıldız Alina Boz’la partner olması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Beraber deneme çekimi de yapılan ikilinin bir araya gelmesi için Alina Boz’un internet dizisinin çekimlerinin bitmesinin beklendiği konuşuluyor.

BİR FEDAİNİN ÖYKÜSÜ



‘Maraşlı’ dizisi Kahramanmaraş’ta büyüyen bir adamın başındaki belalarla mücadele ederken Firuze isimli genç bir kıza âşık olmasını anlatıyor.