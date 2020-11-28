İzleyici bunu kabul etmiyor! Doğduğun Ev Kaderindir, Sefirin Kızı'nda yapılan yanlışı tekrar etti

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de olaylar boyut değiştiriyor. Düşen reytinglerin ardından senaristler hikayede beklenmedik değişiklikler yapıyorlar. Ancak bu hata akıllara Sefirin Kızı’ndaki Gediz karakterinin değişimini getiriyor. Mehdi'nin dizinin başında çizdiği imajdan farklı bir yöne kayması Sefirin Kızı'nda Gediz'in harcanması ile eş değer görülüyor.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı diziye Barış karakteri ile Engin Öztürk’ün katılması hikayede büyük değişikliğe yol açtı. Zeynep’e verdiği öğütler ile aslında onu kendine çeken hem de Mehdi’den uzaklaştırmaya çabalayan Barış'ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki bu büyük değişiklik akıllara Sefirin Kızı'nı getirdi...

Gediz karakteri nasıl senaristler tarafından reyting uğruna harcandıysa benzer bir durumda Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin başına geliyor..

Sefirin Kızı dizisinde Uraz Kaygılaroğlu başarılı performansı ile Gediz Işıklı karakterine hayat verdi. Yüzünden iyilik akan, karşısındakini düşünen, sevmeyi bilen, gerekirse geride durmaktan çekinmeyen ama inançlarından ve kişiliğinden asla vazgeçmeyen bir Gediz olarak resmedilen karakter, sonrasında kötülükler yapmaya, hırsına yenik düşmeye ve aslında ilk başta anlatılan kişi olmadığı gibi bir tablo çiziliyor.

İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı Mehdi karakteri içinde aynı durum söz konusu... Dizinin ilk başlarında kendi halinde, işinde, gücünde ve ailesine bağlı, sevmeyi bilen birisi olarak izleyicilere gösterilen Mehdi şimdi ise bambaşka biri...

Zeynep’e olan takıntısı ile artık ne yapacağı belli olmayan, tehlikeli ve psikopatlığa doğru her an evrilebilecek birisi kıvamına sürüklendi Mehdi.

Artık hem Gediz hem de Mehdi karakterleri reyting uğruna senaristler tarafından harcandı. Bu iki karakter için de artık hikayede yolun sonu yaklaştı....