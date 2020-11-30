Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir paylaştı, ünlü isimler beğeni yarışına girdi

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir dizideki rolünün yanı sıra güzelliği ile de beğeni toplamaya devam ediyor. Can Yaman'la müthiş uyum yakaladığı Erkenci Kuş'un ardından rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir'de başarısını sürdüren ünlü oyuncu, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu bir reklam çekimindeki fotoğraflarını paylaştı. Paylaşım adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Özdemir'in paylaşımına beğeni ve yorum yapanlar arasında birçok ünlü isim de vardı.

Özdemir’in yakın arkadaşı olan, tv8’in ekran yüzlerinden Saadet Özsırkıntı, “Offff bee arkadasımm” yorumunda bulundu. Modacı Kemal Doğulu, “Abart” diye yanıt verdi. Sibel Arna ise, “İşte geliyor özel harekat” diye yazdı.

Seda Sayan bu paylaşıma nazar boncuğu emojisi ile yanıt verirken, Şükran Ovalı’da kalp emojisi ile beğenisini gösterdi.

Demet Özdemir’e hayranlarından 1 milyona yakın beğeni ve 11 binden fazla yorum geldi. Sosyal medyada ünlü oyuncu, her paylaşımı ile dikkat çekmeye devam ediyor.