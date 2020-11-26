Sadakatsiz dizisinde mantık dışı kurgu! O sahne izleyicinin gözünden kaçmadı

Son zamanların en çok tartışılan dizisi Sadakatsiz çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Cansu Dere’nin gösterdiği üst düzey performans sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Dizinin yayınlanan 8. bölümünde yaşanan bazı olaylar izleyicinin gözünden kaçmadı ve mantık hatası olarak değerlendirildi.



Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin oğlunu öldürmüş gibi numara yaptığı sahnedeki halleri, izleyenlerin ‘çok iyi oynadı’ yorumlarını yaptırırken, sahnedeki bazı hatalar da dikkatlerden kaçmadı. Asya, oğlu Ali’nin kendisini değil de babasını seçmesi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Volkan’ın Ali’nin velayetini almak istemesi, Asya ve Volkan arasında büyük bir savaşa döndü.

Ali ise yaşanan onca olay karşısında babasını seçmesiyle annesini olduğu kadar izleyiciyi de çok şaşırttı. Aslında Ali’nin Derin ve babasının ilişkisini biliyor olması, onları görmüş olması, her şeyin farkında olması durumu biraz tuhaf hale getiriyor. Ali’nin durumun farkında olup görmezden gelmesi, Derin ve babasını öpüşürken görmesi, tüm bunlara karşın annesini suçlamasını izleyiciler tarafından mantık dışı bulunuyor.

İşin bir başka ilginç tarafı ise ikilinin bağrış çağrış içindeki bu kavgası sırasında, Volkan deli gibi bağırıp her şeyi aşağı indiriyor, kırıp döküyor. Fakat uzun süren bu tartışmada Ali hiçbir şey duymuyor. Tam da annesi yere düşmüş, başı kanarken ve “Oğluma nasıl kıydın, nasıl öldürdün onu?” sözlerini söylerken değil de “Manyak, ruh hastası” derken tam da o saniyede gelmesi de normal olarak değerlendirilmeyen bir durum.

Tüm bu gözden kaçan ya da ‘dizi bu’ dedirtip izleyiciye sosyal medyada eleştiri yaptırsa da yine de Sadakatsiz dizisi, ekranın sevilen dizileri arasında yerini almayı başarıyor. AB grubunda birinciliği de 8. bölümüyle ilan eden dizi, Total ve ABC1 kategorilerinde de 2 sırada.