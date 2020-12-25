Hercai hangi güne alındı? Hercai yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Hercai dizisi bu akşam 53. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu bulunuyor. Mardin Midyat'ın büyülü atmosferinde çekilen dizide flaş bir değişiklik yapıldı.

HERCAİ HANGİ GÜNE ALINDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hercai dizisinde gün değişikliği yapıldı. Sevilen dizi pazar gününe alındı.

HERCAİ 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?