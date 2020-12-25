Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? Miran'ın annesi Dilşah kim?

Aysun Metiner, ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Her cuma ekrana gelen yapım birçok başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Miran'ın annesi Dilşah rolüne hayat verecek olan Aysun Metiner, son olarak Gençliğim Eyvah'da Çavi’nin annesi olarak ekrana gelmişti. Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında?

AYSUN METİNER KİMDİR?

Aysun Metiner, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka, Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı. Şu anda Çoban Yıldızı isimli dizide oynamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı ve güzel oyuncu 1996 yılından bugüne birçok kaliteli yapıtta görev aldı.

Yer Aldığı Projeler;

Bir Litre Gözyaşı - 2018-günümüz - Şebnem (TV Dizi)

Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma

Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)

Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV Dizi)

Para=Dolar - 2008

Arda Sokaklar - 2007 2006 - Nilgün (TV Dizi)

Şölen - 2007 - Zühre (TV Dizi)

Adak- 2006 - Zülal (TV Dizi)

Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV Film)

Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV Dizi)

Gen - 2005 - Sara Hastası

2 Genç Kız - 2004

Tarçın Konuştu - 2004 (TV Dizi)

Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV Dizi)

Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ

Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV Dizi)

Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV Dizi)

Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV Dizi)

Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV Dizi)

Bana Şans Dile - 2001 - Emel

Şaşı Felek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV Dizi)

Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)

Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV Dizi)

Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV Dizi)

Örümcek - 1998 - Sabahat (TV Dizi)

Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV Dizi)

Sevda Rüzgarları - 1997 (TV Dizi)

Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizi)