Hercai 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 53. bölümde neler yaşanacak?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai bu akşam 53. bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Hercai'de Reyyan ve Miran'ın sahneleri geceye damga vuracak. Hercai 54. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Hercai 53. bölümde neler yaşanacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

HERCAİ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Hercai hangi güne alındı? Hercai yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

HERCAİ 53. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir.

Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı…

Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte.

Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? Miran'ın annesi Dilşah kim?