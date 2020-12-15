Hande Soral Bir Zamanlar Çukurova'nın dengelerini bozacak!

Ayrılıkların ardı arkası kesilmeyen Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hande Soral ile aradığı taze kanı buldu. Dizide ilk önce Vahide Perçin daha sonra ise Uğur Güneş’in ayrılığı ile iki başrol oyuncusunun kaybedilmesi büyük eksiklik yaratırken Hande Soral Çukurova’da dengeleri değiştirmeye geldi. Güzel oyuncu dizinin çekimleri için Adana’ya gitti ve ekip arkadaşlarıyla tanıştı.



ÇUKUROVA’NIN DENGELERİNİ BOZACAK

Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Hande Soral oynadığı karakterle Çukurova’nın dengelerini bozacak. Soral’ın hayat verdiği “Ümit” karakteri ilk dakikadan itibaren güzelliğiyle beraber Çukurova halkının dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

Adana’ya dizi setine giden Soral, sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu dile getirdi. Soral, en sevdiği şehirlerden biri olan Adana'da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.