Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu bakın 15 sene önce hangi klipte oynamış!

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Birkan Sokullu 15 yıl önce oynadığı kliple herkesi şaşırttı. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük çıkış yakalayan yakışıklı oyununu 15 yıl önce Tuğba Ekinci’nin O Şimdi Asker albümünden “Kutu Kutu” klibinde oynadığı ortaya çıktı.



Birkan Sokullu’nun 2005 yılında o dönemin popüler albümlerinden O Şimdi Asker’in Kutu Kutu klibinde oynaması hayranları tarafından keşfedilince olay oldu. Sokullu’nun klipte Tuğba Ekinci ile olan sahneleri dikkatlerden kaçmadı.