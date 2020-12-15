15 Aralık 2020 Salı 15:29 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu bakın 15 sene önce hangi klipte oynamış!
Bu yılın en başarılı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu adından sıkça söz ettiriyor. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar ile başrolleri paylaşan Sokullu dizinin en önemli karakterlerinden birisini canlandırıyor. Sokullu'nun 15 sene önce Tuğba Ekinci'nin “Kutu Kutu” klibinde oynadığı ortaya çıktı.
Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Birkan Sokullu 15 yıl önce oynadığı kliple herkesi şaşırttı. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük çıkış yakalayan yakışıklı oyununu 15 yıl önce Tuğba Ekinci’nin O Şimdi Asker albümünden “Kutu Kutu” klibinde oynadığı ortaya çıktı.
Birkan Sokullu’nun 2005 yılında o dönemin popüler albümlerinden O Şimdi Asker’in Kutu Kutu klibinde oynaması hayranları tarafından keşfedilince olay oldu. Sokullu’nun klipte Tuğba Ekinci ile olan sahneleri dikkatlerden kaçmadı.