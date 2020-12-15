Bir Zamanlar Çukurova'da o sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! İzleyenlere 'Helal olsun' dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova dizisin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Atv’nin reyting rekortmeni dizisi son bölümleriyle izleyicileri heyecanlandırırken kamera arkası görüntüleri ile yapılan işin hiç de kolay olmadığını bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümde Müjgan ve bebeğin nehirde boğulma sahnesi izleyicileri ekran başına kilitlemişti.



“NE KADAR ZOR ŞARTLARDA ÇEKİM YAPIYORLAR”

Melike İpek Yalova’nın oynadığı sahnenin kamera arkasında başarılı oyuncunun havanın soğukluğuna aldırış etmeden suya girdiği ve canını hiçe saydığı göze çarptı. İzleyenlerin nasıl çekildiğini merak ettiği o sahneler sosyal medyada paylaşıldı. Birçok destek mesajının yazıldığı paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dizinin izleyicilerinden gelen yorumlardan bir tanesinde “Ekranda gözüktüğü gibi kolay değil. Kaç kişinin emeği var bu soğukta o suya girmek...Sıcak soğuk demeden. Alın teri akıtmak. Çok zor şartlarda çalışmak. İnanın büyük emek var.” ifadelerine yer verildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bu zorlu sahnenin kamera arkası görüntülerini paylaşarak “Ne kadar zor şartlarda çekim yapıyorlar. Aldıkları reytingi sonuna kadar eden bir ekip. Helal olsun.” açıklamasını yazdı.

Yine başka bir izleyicinin yaptığı “Bu sahneyi nasıl çektiler diye merak etmiştim...Hiç kolay değilmiş hakikaten.” yorumu dikkatlerden kaçmadı.