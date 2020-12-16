Herkes onu Burak Özçivit'e benzetmişti... Meğer Karan bebek dedesi Bülent Özçivit'in kopyasıymış!

Televizyon ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman’da oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Burak Özçivit’in dünyalar tatlısı oğlu Karan Özçivit, ilk etapta babasına benzetilmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünya evine giren Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit’i görenler Karan bebeğin kime benzediğini buldu. Kaan Özçivit’in dedesi Bülent Özçivit ile benzerliği hayrete düşürdü.



Son yıllardaki yükselişi ile Türkiye’nin başarılı oyuncuları arasında yer alan Burak Özçivit, çarşamba akşamları Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile kariyerine emin adımlarla devam ediyor. Özçivit’in oğlu Karan bebek ise şimdiden babasının karizmasını taşıdığı söylenerek gelecekte babasını tahtından edeceği konuşuluyor.

DEDESİ İLE OLAN BENZERLİĞİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

İlk bakışta herkesin babası Burak Özçivit’e benzettiği Karan bebeğin dedesi Bülent Özçivit ile olan benzerliği hayrete düşürdü. İşte Karan bebek ile dedesinin benzerliği...