Hande Erçel'in kırmızı elbiseli ayna pozunda dikkat çeken ayrıntı: Makyajsız olduğu sonradan fark edildi

Hande Erçel, bir yandan FOX TV’de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dikkat çekerken bir yandan da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde kırmızı elbiseli ayna pozuyla çok konuşulmuştu.

Hande Erçel’in büyük beğeni toplayan kırmızı elbiseli ayna pozundaki bir detay takipçileri tarafından sonradan fark edildi. Güzel oyuncunun paylaşımındaki fotoğrafında makyazsız olduğu sonradan anlaşıldı.

Ünlü oyuncunun verdiği bu poz geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktaladığı Murat Dalkılıç'ın kendisini Instagram'da takipten çıkmasına nispet olarak yorumlan

Erçel, 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer almıştı.