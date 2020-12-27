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  • Hande Erçel'in kırmızı elbiseli ayna pozunda dikkat çeken ayrıntı: Makyajsız olduğu sonradan fark edildi
27 Aralık 2020 Pazar 17:04 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'in kırmızı elbiseli ayna pozunda dikkat çeken ayrıntı: Makyajsız olduğu sonradan fark edildi

Hande Erçel'in kırmızı elbiseli ayna pozunda dikkat çeken ayrıntı: Makyajsız olduğu sonradan fark edildi

Güzelliğiyle kendini hayran bırakan oyuncu Hande Erçel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı kırmızı story paylaşımıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun ayna pozundaki bir ayrıntı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Hande Erçel, bir yandan FOX TV’de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dikkat çekerken bir yandan da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Hande Erçel geçtiğimiz günlerde kırmızı elbiseli ayna pozuyla çok konuşulmuştu.

Hande Erçel’in büyük beğeni toplayan kırmızı elbiseli ayna pozundaki bir detay takipçileri tarafından sonradan fark edildi. Güzel oyuncunun paylaşımındaki fotoğrafında makyazsız olduğu sonradan anlaşıldı.

Ünlü oyuncunun verdiği bu poz geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktaladığı Murat Dalkılıç'ın kendisini Instagram'da takipten çıkmasına nispet olarak yorumlan

Erçel, 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer almıştı.

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