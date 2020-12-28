Uğruna işinden olmuştu! Ece Erken ayrılığı böyle duyurdu

Sevgilisi ve eşi Benan Mahmutyazıoğlu'nun aracının aynalarını kıran Ece Erken, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı açıklama ile ilişkisini noktaladığını duyurdu.



Ece Erken, Şafak Mahmutyazıoğlu ile yasak aşk yaşamasının ardından Söylemezsem Olmaz programından ayrılmak zorunda kalmıştı. Canlı yayında evli erkeklerde olan kadınları sert dille eleştiren Ece Erken ilişkisi nedeniyle eleştirilen taraf olmuştu.

Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasının ardından oğluyla birlikte Bodrum'a giden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaz tatilini geçirdi. Yaz boyu birlikte tatil yapan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı kısa sürdü. Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı duyurdu. Ece Erken paylaşımında 'Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler' ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişki yaşadığı haberi uzun süre gündemden düşmemiş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

AKILLARA MELİS SEZEN VE MURAT DALKILIÇ GELDİ

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Melis Sezen paylaşımında kimse olmadığını ifade ederken Murat Dalkılıç'ın 'Benim de hayatımda kimse yok' paylaşımı dikkat çekmişti.