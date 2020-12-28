Doya Doya Moda'dan Exxen'e transfer olan Kemal Doğulu'yu en çok ne etkiledi? 'Bu şiir benim hayat felsefemi anlatıyor'

Uzun yıllardır moda programlarında jüri koltuğunda oturan ve ekranların aranılan yüzü olan ünlü Kreatif Direktör Kemal Doğulu, Doya Doya Moda’ya veda ederken Exxen’de yayınlanacak olan yeni projesi Kemal Doğulu Büyük Değişim için çalışmalara başladı. Akşam TV’den Duygu Gecü Yüzseven’e özel açıklamalarda bulunan Kemal Doğulu yeni projesiyle ilgili detayları da paylaştı. Kemal Doğulu yeni projesi dışında 2021 modasına dair tüyolar da verdi.

-Doya doya programına veda ederken gözyaşlarına boğuldunuz. Hatta hem stüdyoda bulunanlar hem TV karşısında izleyenler ağladı. O an stüdyoda neler yaşandı? Neler hissettiniz?

Yani şöyle daha öncesinde bu konu yapımcılarım ve Acun Bey ile konuşuldu, daha önceden haberim vardı. Programa ben transfer oldum, bırakmadım aslında Exxen'e kendi programımı yapmam için aldı. Tabi bundan hiç kimseye söz ettik o güne kadar. Yarışmacılar hiç kimse teknik ekip dahil bilmiyordu. Sadece jürideki arkadaşlarım biliyordu. Ve çok sıcak ve samimi bir ilişkimiz vardı. 2 yıldır neredeyse süren bir program ve aile gibi olmuştuk. Dolayısıyla gözyaşları tutulamadı bir yerden sonra. Ben dedim ki yani mutlu bir yere gidiyorum, daha iyi bir yere gidiyorum, kariyerim için önemli bir yere gidiyorum. Tek başıma programa yapmaya gidiyorum ama buna rağmen beni çok sevdiklerini anladım. Özellikle yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı. Onları ağlarken görünce tutamadım ve ben de ağlamaya başladım. Çünkü aile gibi olmuştuk, gurur duyuyordum o programın içinde olmaktan ama bir şekilde kariyerimi de düşünemem gerekiyordu böyle de bir teklif gelince ve yine aynı aile içinden gelince kabul ettim. Duygusal anlar yaşandı çok fazla ardından da yaşandı yayınlandığı gün bile... Biz iki hafta önceden çekiyoruz çünkü. İzleyen herkes duygulandı etkilendi bırakıyor olmamadan.

-Sosyal medyada yeni projenizi duyurdunuz. Sizi artık Exxen’de izleyeceğiz. Peki başvuracak olanlar için neler söylemek istersiniz? Hangi kriterlere göre "Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" programına başvurmalılar?

Değişime ihtiyacı olan herkes... Görünümünden mutsuz olan herkes... Yaş sınırı tabi 18 yaşından büyük olmak durumunda çünkü büyük değişimden kastım ben bütün tamamıyla değiştirmekten bahsediyorum. Ameliyatlar, saçlar, makyajlar, kılıklar kıyafetler yepyeni bir birey yaratmak peşindeyim. Başvurular dediğim gibi kendinden şikayetçi olan herkes. Bazı zamanlar yaşanıyor ya hani eşim beni beğenmedi boşadı falan, o takım şeyler beni daha çok yaralıyor. 'Kaybettiğin kadına dön bir bak' demek istiyorum. Şu an içeride başvuru yapanlar ile yüz yüze görüşüyorum ve hemen yarın çekimlere başlıyorum.

-Moda dünyasında tahammül edemediğiniz hatalar neler?

Moda dünyası baştan aşağı hatalarla dolu aslında, hatalarıyla da güzel. Yanlış olan şey kişinin kendinin nasıl iyi göründüğünü bilmemesi. Mevzu burada başlıyor kılık kıyafet olarak. Eminim yıllar içerisinde bizim bunu öğrettiğimizi düşünüyorum. Yanlış demek doğru olmaz hatalar oluyor ve bazı şeylerde kesinlikle olmaması gereken hatalar oluyor. Vücut ölçüsüne göre giyinmemiş oluyor. Kendine yakışmayan rengi giymiş oluyor. Moda o kadar değişken bireydir ki 6 ayda bir değişir. Sen buna sadık kalamazsın. Stil ve tarzdır kalıcı olan. Bunu bilmek kendini bilmekle başlıyor. Bunu bildikten sonra moda sizi takip eder siz modayı değil.

-2021 modasında neler ön planda olacak? En çok hangi renkler konuşulacak?

Kışın çok renk var. Normalde koyu renklere gidilirdi bundan önce. Bu sene blok renkler çok moda kılıkta kıyafette. Kırmızı, pembe, turuncu ve kırmızı gibi... Yine kılık kıyafetten gidersem çiçekli desen var. Bu kış sanki yaz gibi moda olarak. Yaz mevsimindeki şeylerin üstüne bir palto atın kışlık sezonda yeni sezon gibi durur. İnsanlar eve kapandıkları için bir şekilde daha çok ilgilenmeye başladı mevzuyla. Doğru da yönlendiriliyorsa hani feci giyinmiş insanlar görmüyorum artık sokaklarda.

-Kemal Doğulu’nun en sevdiği arkadaşının adı.

Bir tane yok ki iki tane var. Ece ve İsmail...

-WhatsApp’ta en çok kullandığınız emoji?

Gözlüklü dişlek bir de şu var yan gülüş... O yan gülüş benim zaten. Gözlük takıyorum normalde, kendimi ifade etmek için onları kullanıyorum.

-En sevdiğiniz yemek ve en sevmediğini yemek?



En sevdiğim yemek bamya, en sevmediğim yemek diye bir şey yok ben peynir yemem hiçbir şekilde bir de dereotuna tahammülüm yok. Onun dışında her şeyi yerim.

-Herkesi etkileyen bir şiir, bir kitap, bir film olur. Kemal Doğulu’yu en çok ne etkiler?

Turgut Uyar'ın bir şiiri vardır hayatımın şiiridir mesela 'Denge'... 'Sizin alınız al inandım morunuz mor inandım. Sizin tanrınız büyük amenna...' böyle bu şekilde devam eder. Turgut Uyar'ın bu şiiri benim hayat felsefemi anlatıyor diyebilirim.