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19 Aralık 2020 Cumartesi 04:48 | Son Güncelleme:

Hakan Altun Gonca Vuslateri için herkesi sildi

Hakan Altun Gonca Vuslateri için herkesi sildi

Gonca Vuslateri ve sevgilisi Hakan Altun aşka geldi! Ünlü çift, karşılıklı yaptıkları romantik paylaşımlarla yine çok konuşulacak. Mutluluk pozu veren sevgililer, birbirlerine olan aşklarını şarkılı paylaşımlarla gösterdi. Asıl büyük hamle ise Hakan Altun'dan geldi. Şarkıcının takip ettiği herkesi silip sadece güzel oyuncuyu takibe devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen yılın sürpriz aşkı olarak nitelenen Gonca Vuslateri ve sevgilisi Hakan Altun, yaptıkları son paylaşımlarla birbirlerine olan sevgilerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmediler.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş oldukları aynı fotoğrafı yayınladılar. Ünlü oyuncu Vuslateri,  Instagram story'sinden yaptığı paylaşımla sevgilisine Sezen Aksu'nun Erkek Güzeli şarkısını gönderdi.

Seni pamuklara sarmalar sararım, ne bedel isterim ne hesap sorarım, ne sitemle güzel kalbini yorarım, sakınma tatlı dillerini.

Hakan Altun ise güzel oyuncunun bu jestine kayıtsız kalmadı ve Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısı ile karşılık verdi.

Yüreğini al yanına kal benimle, bırak yalnızlığını yalnızlıklara yüreğini al.

HAKAN ALTUN GONCA VUSLATERİ İÇİN HERKESİ SİLDİ

Ünlü şarkıcı Hakan Altun bununla da yetinmedi. Instagram hesabında takip ettiği herkesi silerek sadece sevgilisi Gonca Vuslateri'ni takip etmeyi sürdürdü.

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